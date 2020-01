Limbiate, esasperato dal pianto del bimbo, 76enne accoltella il padre (Di sabato 25 gennaio 2020) Federico Garau Come riferito agli inquirenti, il pensionato ha agito perché stanco dei ripetuti pianti del piccolo. Il padre 30enne di quest'ultimo è stato colpito da due coltellate. Ferito anche un secondo vicino intervenuto in soccorso della vittima esasperato dai pianti del figlio del vicino di casa, di un anno d'età, ha deciso di rivalersi sul padre 30enne, affrontandolo ed accoltellandolo dopo essersi appostato in attesa del suo passaggio all'interno di un condominio della periferia di Limbiate (in provincia di Monza e Brianza). Oltre a ciò, tra l'altro, si è scagliato anche contro un secondo vicino, un 50enne accorso in aiuto della vittima, rimasto ferito da un fendente che per fortuna lo ha colpito solo di striscio. Il responsabile dell'aggressione è un pensionato di 76 anni, da tempo in pessimi rapporti di vicinato con il dirimpettaio, tratto in arresto dai ... ilgiornale

