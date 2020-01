Justine Mattera esplosiva: sensuale in bianco e nero fa impazzire il web [FOTO] (Di sabato 25 gennaio 2020) Una bellezza senza tempo quella di Justine Mattera. Il biondo platino dei suoi capelli è ormai diventato iconico: per non parlare del fisico stratosferico che fa sognare i fan di mezzo mondo. Oggi la vediamo in uno scatto black&white davvero da capogiro… Justine Mattera: bellezza senza tempo È una delle poche donne che su Instagram può permettersi di osare senza scatenare l’ira del web. Sarà perché le sue FOTO sono sempre interessanti, sarà perché anche quando si mostra svestita, per i fan si tratta di “nudi artistici” e non gratuiti. Fatto sta che anche stavolta, Justine Mattera ha pubblicato una FOTO in cui è seduta e mostra uno stacco di coscia da fare invidia. L'articolo Justine Mattera esplosiva: sensuale in bianco e nero fa impazzire il web FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

