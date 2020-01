Il Crodino se ne va. E per fermarlo è in corso una battaglia d’altri tempi (Di sabato 25 gennaio 2020) Una battaglia romantica, d’altri tempi e comunque fuori dal nostro tempo, speriamo senza un finale tragico. C’era una volta l’analcolico biondo, come il suo colore chiaro tendente all’arancio, dal gusto agrumato e leggermente amaro, invitante e sensuale anche perché a incarnarlo in uno delle decine di Caroselli che andarono in onda in quegli anni ci fu nientemeno che Brigitte Bardot. Nacque nel 1964, in pieno boom economico e la sua popolarità, presto mondiale, fu fulminante. In più questa bevanda prendeva il nome da una cittadina piemontese nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, a nord di Domodossola, e veniva realizzata con le rinomate acque termali locali con una ricetta che resta tuttora top secret, come quella della Coca Cola. “Il Crodino non deve lasciare Crodo” è adesso l’appello, potente e maieutico, lanciato dagli amministratori della valle Antigorio, l’area dove ... ilfattoquotidiano

