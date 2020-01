I rimedi contadini contro l'influenza stagionale (Di sabato 25 gennaio 2020) Con 2,8 milioni di italiani già finiti a letto con l'influenza arrivano i rimedi contadini per combattere a tavola il virus ormai vicino al picco stagionale. L'iniziativa è della Coldiretti con il primo "Vitamina Day" organizzato nel week end delle arance della salute promosso da Airc nei mercati di Campagna Amica di tutta Italia, a partire da quello di Roma del Circo Massimo e di Milano in via Friuli, con cuochi contadini, tutor della spesa e nutrizionisti per insegnare agli italiani a difendersi dai malanni di stagione. La vitamina C e mal di gola È scientificamente provato - spiega Coldiretti - che una corretta dieta a base di vitamina C e sali minerali sia una validissima alleata contro le malattie da raffreddamento e non c'è dubbio che l'alto contenuto di questa vitamina negli agrumi, ma anche nei kiwi, ha un effetto benefico contro le scorie (radicali liberi) che "annientano" ... agi

Influenza : Coldiretti - con 2 - 8 mln italiani a letto arrivano i rimedi contadini (2) : (Adnkronos) – Proprio gli agrumi sono i grandi protagonisti degli antichi rimedi contadini. Se contro mal di gola si consiglia di fare gargarismi con succo di due limoni diluiti in mezzo bicchiere d’acqua e sale, contro il raffreddore basta tagliare un limone in due, versarne un po’ di succo nel palmo della mano e aspirarlo. La fastidiosa tosse può essere sedata poi, spiega Coldiretti, bevendo il succo di un limone con un ...

Agenzia_Italia : I rimedi contadini contro l'influenza stagionale - Europe_ves : Ansa Terra e #Gusto. I #Sapori dal mondo: Agrumi a gogo contro i mali di stagione, arrivano i rimedi contadini - Maximix1970 : RT @coldiretti: Con 2,8 milioni di italiani già finiti a letto con l’influenza nei mercati di @campagnamica per il #vitaminaday arrivano i… -