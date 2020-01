Grande Fratello Vip 4 i nominati sono Barbarba Alberti, Patrick e Fernanda Lessa (Video) (Di sabato 25 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4 i nominati del 24 gennaio sono Barbara Alberti, Pasquale e Fernanda Lessa (Video) Nuova puntata del Grande Fratello Vip ieri venerdì 24 gennaio su Canale 5 in diretta. E per chi non è riuscito a seguirla tutta, si è addormentato e ha perso i momenti caldi della serata come quello delle nomination, vi aiutiamo a recuperarli. In vista di lunedì prossimo i nominati sono Barbara Alberti, l’ex GF Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa. Ma vediamo insieme come i concorrenti sono arrivati a questi tre nomi. In primo luogo Alfonso Signorini fa sapere come nei giorni precedenti è stato chiesto ai concorrenti di fare delle nomination, fuori dalla diretta e questo ha portato a un primo nome, Fernanda Lessa. Arriva poi il momento delle nomination palesi delle donne e Barbara Alberti ha uno scontro con il conduttore non volendo stare alle regole Infine anche gli uomini ... dituttounpop

