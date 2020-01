GF Vip, Licia Nunez scopre in diretta di essere stata lasciata dalla fidanzata: la reazione (Di sabato 25 gennaio 2020) Come previsto, nella nuova puntata del GF Vip Licia Nunez è stata messa al corrente della decisione della sua fidanzata Barbara Eboli. Quest’ultima aveva scritto un post su Instagram che aveva tutto il sapore di una rottura ma l’attrice, reclusa nella Casa, non poteva certo leggerlo. “Da quando sei entrata nella Casa del Gf non è mai stato facile capire i tuoi racconti – ha scritto Barbara – Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto”. Lo sfogo poi continua e lei esprime il suo dispiacere per un gesto non meglio identificato di Licia nella Casa: “Sei andata oltre… Ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso”. Alfonso Signorini ha mostrato questo post a Licia Nunez durante la diretta di venerdì 24 gennaio. (Continua dopo la ... caffeinamagazine

