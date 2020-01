“Finalmente posso svelarvi tutto!”. Nilufar di UeD, dopo tanto mistero il grande annuncio (Di sabato 25 gennaio 2020) L’affascinante ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Nilufar Addati è tornata a parlare di sé ed ha finalmente annunciato una grandiosa novità da un punto di vista lavorativo. Il suo obiettivo è imporsi nel mondo della moda in veste di stilista o in alternativa fondando un proprio marchio di abbigliamento. Nel recente passato aveva comunicato ai suoi fan che avrebbe rivelato importanti novità, ma che avrebbero dovuto pazientare per saperne di più. Ora il momento tanto atteso è arrivato. Sul suo profilo Instagram ha infatti confidato a tutti i suoi ammiratori di aver dato vita ad una sua collezione di vestiti. Rivelato anche il nome della stessa: ‘Daydreamer Collection’. ‘Daydreamer’ rappresenta anche un tatuaggio inciso sul costato della giovane. Le sue emozioni sono state fortissime e dunque ha voluto condividere questo suo umore alle stelle insieme ... caffeinamagazine

CristinaKurenai : Che bello non ci posso credere sono finalmente riuscita a comprare lo tsum tsum del mio Qui????adorabile cosetto pium… - Stefanialove_Of : @AlessandroPram1 Ho sempre voluto farlo, credo che alla soglia dei 50anni posso finalmente osare - Nino91462153 : @antoclerici Hai ragione, Antonella.Anche io non ne posso più. Un minimo di pace,un finalmente cessare i continui i… -