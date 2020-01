Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2020: Bolshunov scappa via dopo lo skiathlon di Oberstdorf (Di sabato 25 gennaio 2020) Classifica di Coppa del Mondo di sci di fondo maschile in pieno cambiamento, e con un risvolto sempre più chiaro dopo la prima delle due gare di Oberstdorf, in formato skiathlon. Alexander Bolshunov, con la combinazione della vittoria odierna e del ritiro di Johannes Klaebo, si porta a 299 punti di vantaggio nei confronti di Johannes Klaebo. Il norvegese, a questo punto, fa molto affidamento sulla sprint di domani per riuscire a mantenere accesa una fiammella di speranza di recuperare un po’ del terreno perso oggi. Recupera posizioni Francesco De Fabiani, che seppur con fatica sta ritrovando un buon ritmo di gara. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2019-2020 1 Bolshunov Alexander RUS 1421 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1122 3 USTIUGOV Sergey RUS 851 4 NISKANEN Iivo FIN 799 5 ROETHE Sjur NOR 784 6 KRUEGER Simen Hegstad NOR 635 7 GOLBERG Paal NOR 502 8 IVERSEN Emil NOR ... oasport

