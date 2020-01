Virus di Wuhan, a Bari i primi esami escludono contagio. "La paziente è in condizioni rassicuranti" (Di venerdì 24 gennaio 2020) In giornata si attendono gli esiti degli accertamenti dallo Spallanzani di Roma. La donna è una cantante che è stata in Cina a dicembre repubblica

