Tragedia a Monreale, due ragazzi volano dal secondo piano mentre trasportano un mobile (Di venerdì 24 gennaio 2020) Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Monreale, nella frazione di Villaciambra dove due persone sono cadute dal dal secondo piano di una palazzina mentre trasportavano un mobile. Un ragazzo di 24 anni e uno di 35 anni hanno fatto un volo di parecchi metri mentre trasportavano un mobile all’esterno dell’appartamento di proprietà di un noto senatore italiano. Per causa ancora da accertare, i due sarebbero caduti finendo rovinosamente sull’asfalto. secondo le prime ricostruzioni, a causare la caduta sarebbe stata la rottura della ringhiera del balcone. Ora uno dei ragazzi si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo, un altro al Policlinico in codice giallo. Sul posto, oltre al personale del 118 che ha soccorso i due ragazzi, i Carabinieri di Altofonte. Sul presunto incidente sul lavoro ora indagano i militari e i funzionari ... direttasicilia

