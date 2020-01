Taylor Swift ha sofferto di disturbi alimentari, svela il doc Netflix 'Miss Americana' (Di venerdì 24 gennaio 2020) Miss Americana, documentario Netflix su Taylor Swift svela alcuni dettagli sulla sua vita, tra cui i disturbi alimentari di cui ha sofferto: il film è stato presentato a Sundance. Taylor Swift ha sofferto di disturbi alimentari: lo svela Miss Americana, film documentario targato Netflix e presentato all'apertura del Sundance Film Festival. Il film racconta l'ascesa della cantante e fa luce su altri dettagli della sua vita privata. Come riporta il Los Angeles Times, nel documentario Taylor Swift: Miss Americana ha raccontato i suoi problemi con i paparazzi e con le foto sul web, per evitare di non piacersi:"Andavo fuori di testa per qualsiasi cosa - che fosse una mia foto in cui mi vedevo con la pancia che sembra troppo grossa, o qualcuno che diceva che sembravo incinta o ... movieplayer

