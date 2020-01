Sanremo 2020 | svelati tutti i cachet | ecco quanto prenderanno Amadeus e compagni

Diletta Leotta Instagram - la dieta per Sanremo 2020 fa discutere : dalla camicia ‘traspare’ tutto : Mancano pochi giorni al debutto al Festival di Sanremo 2020 e ognuno si prepara come meglio può: da un lato su Instagram abbiamo gli scatti di Antonella Clerici visibilmente dimagrita, dall’altro Diletta Leotta che è ritratta nella sua stanza d’albergo pronta per un pasto veloce fatto di toast e patatine fritte. Uno scatto quest’ultimo che ha fatto storcere il naso a più di qualche utente: pochi credono che la conduttrice ...

Sanremo 2020 - Arisa : “Vi svelo perchè Amadeus mi ha esclusa” : A malincuore Arisa ha confessato ai suoi fan perché non sarà tra i concorrenti in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo (di cui è stata vincitrice per ben 2 volte) e ha rivelato che a escluderla dallo show sarebbe stato proprio il direttore artistico di questa edizione, Amadeus. Arisa non sarà a Sanremo In tanti si sono chiesti se anche quest’anno Arisa sarebbe andata a Sanremo con un suo brano, ma la cantante ha messo a ...

Diletta Leotta - «Miss DAZN» a Sanremo 2020 : Tra le dieci co-conduttrici che affiancheranno Amadeus a Sanremo 2020, c'è anche Diletta Leotta il cui nome, a onor del vero, era da tempo nel toto-nomi delle ospiti del Festival. La conduttrice, che dall'autunno 2018 è diventata il volto principale del canale DAZN, è da anni uno dei volti femminili più apprezzati nel mondo del calcio televisivo, stima conquistata precedentemente, nella rete Sky. Diletta ...

Tosca - dal giro del mondo a Sanremo 2020 : Sono passati ventiquattro anni da quando Tosca insieme a Ron vinse il Festival e, a distanza di altri tredici dalla sua ultima partecipazione, la cantante torna in gara tra i Campioni di Sanremo 2020 con il brano Ho amato tutto. Tosca, tra musica e teatro La vittoria a Sanremo ‘96 con il duetto Vorrei incontrarti tra 100 anni con Ron fu l’occasione di Tosca di diventare ancora più popolare, perché in realtà la ...

Elisabetta Gregoraci torna a parlare della sua eslusione da Sanremo 2020 : Elisabetta Gregoraci torna a parlare della sua esclusione da “L’altro Festival” e accusa Nicola Savino si sente vittima di un’ingiustizia e quindi vuole raccontarla: “Sono stata trattata senza rispetto ha fatto sapere in un’intervista a “Grazia” come se fossi arrivata per meriti non miei. Si vantano di difendere i diritti delle donne, di essere sempre dalla parte giusta e poi usano metodi peggiori di quelli che criticano. Sto lavorando a questo ...

Sanremo 2020 Maria Grazia Cucinotta sostiene Amadeus dopo le ultime polemiche : Maria Grazia Cucinotta è scesa in campo per difendere Amadeus dalle polemiche subite in questi giorni per le sue affermazioni sulle donne e ad askanews dice: “Se mi invitasse a Sanremo ci andrei subito…” L’attrice non ha dubbi: polemiche eccessive. E con convinzione afferma: “Trovo che Amadeus sia un professionista pazzesco. È vero, noi facciamo un lavoro dove stiamo quasi sempre un passo indietro, e’ una ...

Il testo di Me Ne Frego di Achille Lauro a Sanremo 2020 è la storia di un amore incompleto : Il testo di Me Ne Frego di Achille Lauro a Sanremo 2020 porta con sé la storia di un amore incompleto, di quelli che non intendono guardare in faccia la realtà dei fatti. A questo si riferisce il titolo del brano da portare in gara al Festival, dove dividerà il palco con altri 24 artisti, certamente provocatorio e in linea con la sua personalità. Il brano da portare in gara a Sanremo anticipa un album nel quale l'artista ha deciso di ...

Il testo di Andromeda di Elodie per Sanremo 2020 scritto da Mahmood tra mito e realtà : Il testo di Andromeda di Elodie per Sanremo 2020 vanta la firma del vincitore in carica, Mahmood. Classificatosi al primo posto lo scorso anno, davanti al favorito Ultimo, Mahmood ha scritto il testo del brano Andromeda, che Elodie Di Patrizi porta in gara al Festival numero 70. Il posizionamento sul podio del suo autore, le porterà fortuna? Elodie è stata scelta da Amadeus per disputare la nuova gara canora di Sanremo insieme agli ...

Cosa vedere a Sanremo durante la settimana del Festival 2020 : Sanremo non è solo la città del Festival della Canzone Italiana: Cosa vedere durante la settimana della kermesse 2020. Se avete deciso di andare a Sanremo per vivere al 100% l’atmosfera del Festival vi starete chiedendo quali sono le altre attrazioni in città da visitare durante questa ricca settimana di festeggiamenti. La città infatti non […] L'articolo Cosa vedere a Sanremo durante la settimana del Festival 2020 è apparso prima sul sito ...

Il significato di Viceversa - la canzone di Francesco Gabbani a Sanremo 2020 : Francesco Gabbani torna al Festival di Sanremo a 3 anni di distanza dal successo di "Occidentali's Karma" con una canzone, "Viceversa", che si propone di "spiegare il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore", fornendo una risposta che promette già di essere un refrain del prossimo Festival: "sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e Viceversa".Continua a leggere

Il significato di Come mia madre - la canzone di Giordana Angi a Sanremo 2020 : Giordana Angi fa il suo debutto a Sanremo 2020 con "Come mia madre", una canzone intima, personale, dedicata esplicitamente a sua madre Sophie, la donna più importante della sua vita. Una celebrazione di un rapporto genitore-figlia che non contempla fraintendimenti e che è solo il pretesto per dichiarare amore incondizionato e scusarsi se l'affetto ricevuto non è stato a volte ricambiato Come avrebbe voluto.Continua a leggere

Il significato di No grazie - la canzone di Junior Cally a Sanremo 2020 : Il rapper romano Junior Cally arriva per la prima volta sul palco dell'Ariston con "No grazie", scritta con Jacopo Angelo Ettorre, che è anche autore delle musiche con Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Davide Maimone e Leonardo Grillotti. La canzone che Junior Cally porta al Festival di Sanremo 2020 promette polemiche, visti gli attacchi espliciti a un certo populismo politico, con particolare riferimento a Matteo Salvini.Continua a ...

Il significato di Baciami adesso - la canzone di Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 : Il cantautore toscano sale sul palco dell'Ariston per il secondo anno consecutivo con "Baciami adesso", canzone d'amore che racconta una separazione e la difficoltà a stare lontani quando, latente, sembra persistere il desiderio di riprovarci, concedersi un'altra possibilità. Dopo "Nonno Hollywood", per Enrico Nigiotti una canzone dal sapore squisitamente sanremese in cui sembrano esserci degli evidenti riferimenti autobiografici.Continua a ...

Loredana Bertè - Sanremo 2020 : «Niente Premio Mia Martini a chi promuove violenza» : Che Festival di Sanremo sarebbe se alla vigilia non ci fossero polemiche un giorno sì e l’altro pure?La kermesse canora di Amadeus, prima ancora dell’inizio, è partita all’insegna dei contrasti: prima la questione della lista ufficiale degli artisti in gara, poi la presenza per alcuni ‘ingombrante’ della “sovranista” Rita Pavone. E ancora le dichiarazioni in conferenza stampa del padrone di casa sulla valletta Francesca ...