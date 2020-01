Omicidio Luca Sacchi, giudizio immediato per la fidanzata Anastasiya e altre 5 persone (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Il giovane era stato ucciso lo scorso ottobre con un colpo di pistola alla testa. E ora in sei finiscono a giudizio. Tra loro anche la fidanzata del 24enne, Anastasiya Kylemnyk giudizio immediato per tutti i sei imputati nell'inchiesta sull'Omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso lo scorso ottobre con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani mentre era in compagnia della fidanzata Anastasiya e di alcuni amici. La Procura di Roma ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due 20enni in carcere con l'accusa di concorso in Omicidio, e per Anastasiya Kylemnyk e Giovanni Princi ex compagno di scuola della vittima, a cui viene contestato il tentativo di acquisto di 15 chili di droga insieme alla fidanzata di Luca. Il giudizio immediato riguarda anche Marcello De Propris, il giovane che ... ilgiornale

EugenioCardi : RT @fanpage: Omicidio #LucaSacchi, sei imputati a giudizio immediato - NewsMondo1 : Omicidio Luca Sacchi, giudizio immediato per sei indagati (anche per Anastasiya) - GDS_it : #Omicidio di #LucaSacchi: giudizio immediato per i 6 indagati tra cui Anastasia -