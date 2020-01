Maxxi: domenica proiezioni e racconti per non dimenticare (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma – In occasione del Giorno della Memoria, a Roma il Maxxi organizza tre incontri, racconti e proiezioni per non dimenticare e mantenere viva, soprattutto tra i giovani, la riflessione sul tema della Shoah. domenica 26 gennaio, alle 11.30, la giornata si apre con il reading teatrale Racconta, risultato di un progetto, promosso dal Dirigente scolastico Carla Alfano nella scuola secondaria di I grado Vittorio Alfieri. Racconta e’ un viaggio poetico in cui gli studenti prestano la propria voce alle vittime delle persecuzioni naziste partendo dai luoghi della memoria di Roma: il Portico d’Ottavia, la Sinagoga, il Collegio Militare, la Stazione Tiburtina. Lo spettacolo sara’ seguito dalla testimonianza storica di Fabiana di Segni, nipote di Fatina Sed deportata nel campo di sterminio di Auschwitz a tredici anni. Saranno presenti Pietro Barrera, Segretario generale ... romadailynews

Iris_Anselmi : RT @GroupamaIT: Che cosa significa oggi parlare di spirituale? #GroupamaAssicurazioni ti invita a scoprirlo nella mostra del @Museo_MAXXI “… - GroupamaIT : Domenica #26gennaio #GroupamaAssicurazioni vi invita al @Museo_MAXXI per la mostra che celebra la straordinaria car… - Furfuroll : RT @CinemApp_Cinema: Domenica 19 gennaio a partire dalle ore 17.30 presso l’Auditorium del MAXXI si terrà l'evento speciale a cura di mario… -