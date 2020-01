Maltrattamenti sui bambini, due maestre arrestate vicino Roma (Di venerdì 24 gennaio 2020) Due maestre sono state arrestate vicino Roma per Maltrattamenti sui bambini. Immagini non diffuse per rispetto delle giovani vittime. FORMELLO (Roma) – Due maestre sono state arrestate vicino Roma per Maltrattamenti sui bambini. Il blitz degli inquirenti è scattato nei giorni scorsi con le insegnanti che al momento si trovano ai domiciliari. Nelle prossime ore saranno interrogate dai magistrati per cercare di ricostruire meglio quanto accadeva nelle classi e provare a capire il perché di queste violenze che hanno condizionato la vita dei più piccoli. maestre arrestate vicino Roma, la ricostruzione Le indagini sono partite dopo la segnalazione di alcuni genitori. Questi ultimi hanno notato un drastico cambiamento nel comportamento dei loro figli, con alcuni che avevano paura di andare a scuola mentre altri replicavano nella quotidianità insulti ed atteggiamenti visti in ... newsmondo

