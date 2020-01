Malpensa e Linate da record: nel 2019 atterrati oltre 35 milioni di passeggeri (Di venerdì 24 gennaio 2020) Gli aeroporti di Malpensa e Linate hanno chiuso il 2019 con un numero che è un vero e proprio record: sono oltre 35 milioni i passeggeri transitati nei due grandi scali meneghini con un +4,4% rispetto al 2018. Il dato è importante, ma lo è ancor di più se si considera che l’aeroporto di Linate è rimasto chiuso da fine luglio a fine ottobre per lavori di ristrutturazione. Malpensa e Linate: oltre 35 milioni di passeggeri Il trasferimento del traffico da Linate a Malpensa ha fatto aumentare in maniera esponenziale il traffico sullo scalo internazionale che ha registrato 26,8 milioni di passeggeri con una crescita netta di +9,1% rispetto all’anno precedente. Il traguardo rappresenta un vero e proprio record che va a concludere un ciclo di 54 mesi di crescita continua in cui l’aeroporto ha aumentato il volume di traffico del 40%. L’attività di Malpensa Lo scalo nel ... notizie

