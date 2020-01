Libero: difficile la trattativa Allan-Vecino, ma la trattativa non è tramontata (Di venerdì 24 gennaio 2020) Non è ancora tramontata l’ipotesi dello scambio Allan-Vecino, scrive Claudio Savelli su Libero. L’affare è complicato per la distanza tra le valutazioni fatte da Napoli e Inter ma la trattativa esiste. L’ipotesi che si sta prendendo in considerazione è quella di uno scambio di prestiti. Scrive Savelli: “Allan-Vecino è ancora difficile, ad oggi, per via della differenza tra le valutazioni. Il Napoli pensa che il 29enne brasiliano valga 40 milioni, l’Inter invece ha stabilito in 20 milioni il prezzo del cartellino del 28enne uruguaiano, anche se è stato accantonato da Conte. Le cifre sono considerate eccessive, ma la trattativa non è tramontata. Esiste e l’ipotesi è uno scambio di prestiti perché risolverebbe un problema a entrambi: il malessere dei due giocatori nei rispettivi progetti tecnici”. L'articolo Libero: difficile la trattativa Allan-Vecino, ma la ... ilnapolista

