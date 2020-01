Giulio Regeni, fiaccolate in decine di città italiane a quattro anni dalla scomparsa. Amnesty: “Parteciperanno anche le scuole” (Di venerdì 24 gennaio 2020) quattro anni senza Giulio Regeni, ma la memoria dei cittadini italiani che chiedono verità e giustizia per il ricercatore di Fiumicello, scomparso il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita lungo l’autostrada Il Cairo-Alessandria il 3 febbraio, resta viva. Lo testimoniano le decine di fiaccolate organizzate in occasione dell’anniversario della sua scomparsa nelle principali piazze italiane. Gli striscioni gialli con la faccia del ricercatore e la scritta “Verità per Giulio Regeni” riempiranno le strade italiane. A guidare l’iniziativa è Amnesty International che fin dall’inizio si è esposta più di altre organizzazioni per chiedere al governo verità al governo del Cairo, continuando anche a ricordare le incarcerazioni arbitrarie, le intimidazioni e i sequestri nell’Egitto di Abdel Fattah al-Sisi. “Anche le scuole di ogni ordine e grado ... ilfattoquotidiano

