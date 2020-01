Federico Rossi attacca Zequila: “Ignorante, ti commenti da solo, Er Mutanda” (Di venerdì 24 gennaio 2020) La lite (al momento unidirezionale) che nessuno si aspettava è quella tra Federico Rossi (di Benji e Fede) e Antonio Zequila, per molti semplicemente Er Mutanda. Viene da chiedersi cosa mai possano avere in comune i due, a parte un nome d’arte. Ma il punto di incontro tra queste rette parallele, che mai nella vita avrebbero potuto incontrarsi, ha un nome e un cognome: Paola Di Benedetto. Antonio Zequila e il voto a Paola Di Benedetto La ex Madre Natura è una delle concorrenti del GF Vip. In casa con lei c’è Antonio Zequila. Ma in casa con lei (quella senza telecamere) c’è anche Federico Rossi: i due sono infatti fidanzati. Accade però che per rendere la serata più friccicarella, la produzione “impone” ai ragazzi una serata burlesque fornendo alle donne tutto il necessario per una sfilata in stile Moulin Rouge, giudicata dai maschi. Arriva quindi il turno della Di Benedetto che ... thesocialpost

