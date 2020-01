Diete, dalla low-carb alla Beverly Hills: ecco perché non funzionano. I consigli degli esperti per mangiare in modo sano (Di venerdì 24 gennaio 2020) A dispetto dei risultati e contro ogni evidenza, le Diete dimagranti continuano a essere molto popolari. Eppure, già negli anni Cinquanta, si parlava di una loro inefficacia per il 90% delle offerte. Oggi pare che siamo intorno al 50%. Nonostante i numerosi fallimenti, l’industria delle Diete prospera: a far fallire molti regimi alimentari sono i complicati aspetti pratici, come il dover pesare gli alimenti o conteggiare le calorie, ma ci sono anche fattori meno conosciuti che minano alla base il successo di una dieta. ecco i pro e contro di alcuni sistemi che vanno per la maggiore. Diete iperproteiche. Le proteine saziano e costruiscono i muscoli, quindi portandole al 27-28% dell’introito calorico e riducendo di pari passo i carboidrati, si dimagrisce. Apparentemente funzionano, durante i primi mesi. “Le Diete esageratamente iperproteiche fanno dimagrire perché ... ilfattoquotidiano

