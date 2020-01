Damiani: ”Mateta? Non ce lo vedo a Napoli. Porterò via Radu dal Genoa” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Damiani: Psg su Allan? E’ un giocatore che piace e andrebbe bene col suo dinamismo... L'articolo Damiani: ”Mateta? Non ce lo vedo a Napoli. Porterò via Radu dal Genoa” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

Enzovit : Damiani: ”Mateta? Non ce lo vedo a Napoli. Porterò via Radu dal Genoa” -