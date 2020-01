Crisi M5S, Corrao contro gli “infiltrati”: «Tra di noi soggetti spregiudicati» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Crisi M5S, interviene anche l’europarlamentare Ignazio Corrao che parla di “infiltrati” nel Movimento 5 Stelle. “Nel Movimento pre-2018 – si legge nel lungo post Facebook pubblicato oggi da Corrao – vigevano delle regole abbastanza chiare e le dovevamo rispettare tutti. Oggi quelle regole esistono ancora ma purtroppo la mancanza di mano ferma, unita all’altissima presenza di infiltrati che non hanno alcuna sensibilità di quel che è (o era) il nostro ruolo, le ha private di valore”. La regola del “controllo” di Gianroberto Casaleggio “Gianroberto Casaleggio – scrive Corrao – diceva che ogni volta che deroghi una regola di fatto la cancelli, era impensabile che ci fossero eletti (con liste bloccate peraltro) che facessero pressione per evitare di restituire una (piccola) parte della ricca indennità che ... urbanpost

berlusconi : ???? Il M5S ha speculato sul disgusto degli italiani per la politica, ma ora sono in una crisi irreversibile. A Lame… - riotta : Crisi #M5S parte dalla morte prematura di Casaleggio padre il solo stratega nel movimento. @beppe_grillo non vuole… - UBrignone : RT @berlusconi: Il M5S ha speculato sul disgusto degli italiani per la politica. Ma ora sono in una crisi irreversibile. -