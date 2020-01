Calabria: Zingaretti, ‘Salvini leader più estremista di destra dal dopoguerra’ (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Faccio un appello a tutti gli uomini e le donne che magari sostengono altri partiti, alle forze moderate: ma come potete stare in silenzio e accordarvi all’ordine del leader più estremista di destra del dopoguerra in questo nostro Paese?”. Lo dice Nicola Zingaretti a Reggio Calabria. L'articolo Calabria: Zingaretti, ‘Salvini leader più estremista di destra dal dopoguerra’ CalcioWeb. calcioweb.eu

matteosalvinimi : #Salvini: Con il voto in Emilia-Romagna e in Calabria: Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti prenderanno atto che non… - repubblica : Regionali in Calabria, Salvini contestato a Lamezia sulle note di Bella ciao. E lui: 'Andate a fischiare Renzi e Zi… - TV7Benevento : Calabria: Zingaretti, 'non permettete sia regalata a chi odia il Sud'... -