Bibbiano, “così è stata venduta mia figlia” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Durante il comizio conclusivo di Matteo Salvini a Bibbiano, parla una madre che denuncia di aver subito la sottrazione della figlia. Sul palco anche la mamma di Tommaso Onofri, il bimbo rapito ed ucciso nel 2006. Si è chiusa la campagna elettorale della Lega a Bibbiano: sul palco, insieme a Matteo Salvini ed alla candidata … L'articolo Bibbiano, “così è stata venduta mia figlia” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

matteosalvinimi : #Salvini a #Bibbiano: Su un tema così delicato la politica non dovrebbe dividersi. - BeaLorenzin : caso #Bibbiano riguarda pochi individui non intero modello socio-assistenziale #EmiliaRomagna, riconosciuto nel mon… - nicolatavilla : RT @chiaramoniquee: Quello che le #sardine oggi non hanno capito su #bibbiano Se si univano al coro insieme a Salvini avrebbero dimostrato… -