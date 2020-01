Arisa: "Ho un fidanzato friulano. E' un grande amore" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Arisa, ospite, oggi, venerdì 24 gennaio 2020, è stata ospite di 'Vieni da me' su Rai1 dopo essere stata smascherata a 'Il cantante mascherato' in cui vestiva i panni di Barboncino. La cantante ha presentato, per la prima volta, la sua famiglia le cui iniziali danno vita al suo nome d'arte.Arisa: "Ho un fidanzato friulano. E' un grande amore" 24 gennaio 2020 14:41. blogo

