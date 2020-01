Tuttosport: De Laurentiis si lecca le ferite per i 38 milioni più bonus sborsati per Lozano (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tuttosport, tra le pieghe di un articolo dedicato al caso Vinicius, racconta la disfatta di De Laurentiis che si lecca ancora le ferita per aver pagato 38 milioni Hirving Lozano, considerato un campione e che invece non si sta dimostrando tale al Napoli. Gli stessi tifosi che lo avevano esaltato quest’estate, adesso lo criticano Prova ne sia che pochi giorni fa il Benfica, sbandierando la clausola, ha respinto un’offerta di 55 milioni giunta dalla Premier League. Al contrario De Laurentiis si lecca le ferite: ha sborsato la bellezza di 38 milioni più bonus al PSV Eindhoven per ingaggiare il mediocre attaccante messicano Hirving Lozano (2 reti e 1 assist in 15 presenze). Quelli che in estate avevano esaltato il “boss” partenopeo ora invece lo criticano affermando che avrebbe fatto molto meglio a tenersi stretto Vinícius (bocciato pure da un confuso Ancelotti…) invece di ... ilnapolista

