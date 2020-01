Thuringia: scuolabus finisce fuoristrada a causa della nebbia: morti due bimbi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tragico bilancio per un incidente occorso stamane in Germania: uno scuolabus è finito fuoristrada ribaltandosi più volte lungo un pendio: morti due bimbi. La giornata per 22 bambini tedeschi della regione di Thuringia (Germania) era cominciata come al solito. Uno scuolabus li aveva presi davanti a casa e seduti attendevano di giungere alla scuola primaria … L'articolo Thuringia: scuolabus finisce fuoristrada a causa della nebbia: morti due bimbi NewNotizie.it. newnotizie

