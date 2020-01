Shoah: domani alla Camera ‘Bartali campione Giusto’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – In occasione del Giorno della Memoria, la Camera dei deputati organizza l’evento ‘Bartali campione Giusto”, in collaborazione con il Museo del ciclismo Gino Bartali di Firenze e il Museo della memoria di Assisi. Sarà l’occasione -spiega un comunicato- per ripercorrere la storia dell’indimenticato campione di ciclismo, che durante la Seconda guerra mondiale, tra il 1943 e il 1944, fece parte di una rete clandestina organizzata per salvare le famiglie ebree dalla deportazione. Bartali trasportava documenti falsi necessari per l’espatrio nel telaio della sua bicicletta pedalando per centinaia di chilometri e utilizzando la sua notorietà per evitare i controlli. Per quelle imprese gli è stata conferita, dopo la sua morte, la medaglia d’oro al merito civile del Presidente della Repubblica e nel 2013 è stato ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Shoah: domani alla Camera 'Bartali campione Giusto' (2)... - VaniaToni1 : RT @Agenzia_Ansa: #Mattarella giunto in #Israele, subito a #Gerusalemme. Domani al museo di #YadVashem il Forum internazionale su #Shoah e… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: #Mattarella giunto in #Israele, subito a #Gerusalemme. Domani al museo di #YadVashem il Forum internazionale su #Shoah e… -