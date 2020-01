Roberto Alessi piange l’amico morto suicida: “Mi sento in colpa per non essermene accorto” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il giornalista e direttore di Novella 2000 pubblica un commosso post Instagram in cui ricorda l'amico Max, che si è tolto la vita. Senza nascondere il dolore e il rimorso: "Se solo lo avessi invitato a casa per una spaghettata e non l’ho fatto. Amici miei, diciamoci tutto, anche la nostra disperazione". fanpage

