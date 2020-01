Paolo Bonolis nella bufera. Le parole del conduttore ad Avanti un altro scatenano la polemica (Di giovedì 23 gennaio 2020) Paolo Bonolis nella bufera. Il conduttore non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra. Anzi, è sempre stato fiero di essere interista. E lo ha sempre detto in tutti modi, in tv, sui social, sempre. Senza risparmiarsi qualche battutina nei confronti delle altre squadre. L’ultima volta è successo durante una delle ultime puntate del programma “Avanti un altro” quando Paolo Bonolis non ha resistito e ha fatto un commento poco carino sulla Juve che ha fatto scattare i tifosi bianconeri. Ma cosa è successo di preciso? Durante la puntata di Avanti un altro un concorrente ha dovuto rispondere a una domanda sulle regole del calcio. Tra le domande in questione anche quella relativa alla validità di un gol in caso la palla fosse stata toccata dall’arbitro. Il concorrente però ha sbagliato e Bonolis ha spiegato che ‘con le nuove regole introdotte nel 2019, l’arbitro non viene più considerato come ... caffeinamagazine

fattoquotidiano : Avanti un altro, il concorrente finge di fare un augurio a Paolo Bonolis in lingua sarda ma ecco cosa dice: “Ti ven… - MimSenzacalzea1 : RT @SoloEsclusivInt: Il Vate Paolo Bonolis percula i gobbi di m in diretta nazionale ?????? #Bonolis #AvantiUnaltro - Salvato55940530 : RT @SoloEsclusivInt: Il Vate Paolo Bonolis percula i gobbi di m in diretta nazionale ?????? #Bonolis #AvantiUnaltro -