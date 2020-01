Nintendo Switch Pro: Le possibili specifiche tecniche della nuova console (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il 2020 è l’anno della nuova generazione di console. Mentre Sony si appresta per la fine dell’anno al lancio di PS5 e Microsoft della Xbox Series X, secondo dei rumors Nintendo non resterà con le mani in mano, ma commercializzerà una versione Pro della Switch. Nintendo Switch Pro: Sono queste le reali specifiche tecniche? Dopo Switch e Switch Lite, quest’ultima dedicata esclusivamente al settore Mobile, il pubblico a grande richiesta desidera una versione Pro, ossia una variante della Switch destinata principalmente al casalingo, con una potenza maggiore da permettere l’esecuzione di giochi di maggiore successo oltre che migliorie su quelli attuali. Stando a quanto diffuso da WCCFtech, un forum taiwanese, pare che la Nintendo Switch Pro sia reale e monterà un chip TegraX1+ con processore personalizzato, sviluppato in ... gamerbrain

