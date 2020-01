L'ospedale delle Ss che nascondeva gli ebrei in soffitta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Di tutte le storie che sono emerse negli anni - tragiche, bellissime, alcune che fanno vergognare solo a sentirle - sulla caccia agli ebrei nella Roma occupata dai nazisti, una è finora sfuggita pervicacemente al racconto. Eppure è sempre uguale alle altre, ma è anche molto diversa. Parla infatti di famiglie di ebrei in soffitta, ben nascoste, e di aguzzini in divisa nera e teschio sul collarino. La cosa che la rende diversa è che per mesi le une e gli altri hanno vissuto, notte e giorno, sotto lo stesso tetto: respirando la stessa aria, sentendo gli stessi rumori dalla stessa strada e gli stessi odori della stessa cucina. La strada era quella che portava al nord, al Brennero. I nazisti, preso il controllo di Roma dopo l'8 Settembre, avevano individuato in un complesso a poca distanza dalla Salaria il luogo ideale per istallare un ospedale per i loro corpi scelti. Un complesso fatto di ... agi

_Carabinieri_ : Dal 1969 al 1973 l’inclemenza dell'inverno ha costretto i #Carabinieri a intervenire in ogni parte d’Italia in aiut… - Agenzia_Italia : L'ospedale delle #Ss che nascondeva gli #ebrei in soffitta - ClaudioZavatti1 : RT @_Carabinieri_: Dal 1969 al 1973 l’inclemenza dell'inverno ha costretto i #Carabinieri a intervenire in ogni parte d’Italia in aiuto del… -