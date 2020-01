LIVE Seppi-Wawrinka 6-4 5-7 3-6 4-3, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro si salva in un durissimo settimo game del quarto set (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI GIORGI-KUZNETSOVA 4-3 Seppi, bravo Andreas a tenere questo turno di battuta! Terzo dritto sbagliato di fila da Wawrinka. Vantaggio Seppi, secondo dritto lungo di fila di Wawrinka all’incirca nello stesso punto di pochi secondi fa. 40-40, 6a parità: appena lungo il dritto di Wawrinka. Dieci minuti superati in questo game. Vantaggio Wawrinka, palla break: stavolta il dritto di Seppi va lungo di pochissimo. 40-40, 5a parità: stavolta lo schema servizio-dritto in avanzamento funziona. Vantaggio Wawrinka, palla break: gran prima esterna di Seppi, che però mette appena largo il dritto. 40-40, 4a parità: missile di Wawrinka di dritto da fuori dal campo, Seppi non controlla il suo, che si ferma sul nastro. Vantaggio Seppi, altro gran scambio chiuso con due dritti, uno dal centro per buttare fuori dal campo ... oasport

