L’Eredità, campione Michele e Flavio Insinna: “Ci siamo tagliati…” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Flavio Insinna e il campioncino Michele de L’Eredità: “Ci siamo tagliati i capelli dopo la vittoria” Colpo di scena all’inizio della puntata de L’Eredità di stasera, giovedì 23 gennaio 2020: Flavio Insinna e il campione Michele hanno infatti aperto la trasmissione mostrandosi con un nuovo look, dimostrando quindi di aver mantenuto la promessa fatta ieri sera. Nell’appuntamento di ieri, il campioncino Michele ha vinto 75.000€, dopo aver promesso ai suoi genitori e a Flavio Insinna che, in caso di vittoria, si sarebbe tagliato un po’ la sua folta capigliatura. E il conduttore de L’Eredità si è ‘associato’ a tale promessa, giurando che in caso di vittoria, si sarebbe tagliato anche lui i capelli. E così è stato! Flavio Insinna e il campione Michele de L’Eredità, dopo la vittoria di ieri, hanno tagliato entrambi i ... lanostratv

