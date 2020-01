Incendi in Australia: ondata di calore in atto, chiuso l’aeroporto di Canberra (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’aeroporto di Canberra è stato chiuso perché minacciato dagli Incendi che da mesi devastano il sudest dell’Australia: tutti i voli in partenza sono stati annullati. Le autorità hanno chiesto alla popolazione della capitale di non avvicinarsi all’aeroporto, in quanto due focolai attivi si stanno avvicinando alla pista. Dopo la pioggia e la grandine dei giorni scorsi, è in atto un’ondata di calore: si registrano ancora oltre cento focolai attivi nel Nuovo Galles del Sud, su cui soffia un forte vento caldo e secco.L'articolo Incendi in Australia: ondata di calore in atto, chiuso l’aeroporto di Canberra Meteo Web. meteoweb.eu

