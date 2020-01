Il partito di Erdogan ripropone il "matrimonio riparatore" in Turchia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo averla ritirata nel 2016 a seguito di forti proteste e dell’indignazione dell’opinione pubblica, l’Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan rilancia una proposta di legge per reintrodurre il ‘matrimonio riparatore’ in Turchia.Se approvata, la norma potrebbe salvare dalle conseguenze penali gli autori di violenze sessuali contro le donne, in caso di successive nozze con una differenza di età inferiore a 10 anni.Inserito in un più ampio pacchetto di riforma del sistema giudiziario, il testo è stato portato per la prima volta in Parlamento la scorsa settimana, ma non è ancora fissata una data per il prosieguo della discussione.Le associazioni turche per la difesa dei diritti delle donne si sono però già mobilitate, chiedendo il ritiro di una proposta che potrebbe aggravare ulteriormente i problemi della violenza di ... huffingtonpost

