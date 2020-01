Il giallo di Viky Bucci: gli esami sul corpo per capire se è stato un suicidio oppure un omicidio (Di giovedì 23 gennaio 2020) E’ davvero un giallo quello che arriva dal Molise. La storia di Viky Bucci è complicata ma probabilmente, grazie al ritrovamento del suo corpo, la famiglia potrà scoprire che cosa è successo davvero alla donna. La Panda Rossa di Viky è stata ritrovata nelle acque del porto di Termoli, sugli scogli era stato ritrovato anche il cellulare. Ma come è finita Viky in quelle acque e perchè? Anche solo pensare a come la sua macchina sia finita in mare è complicato visto che il porto è molto sicuro ed è difficile pensare di arrivare fino in acqua con un mezzo. IL giallo DI Viky Bucci RITROVATA MORTA NELLE ACQUE DEL PORTO DI TERMOLI E poi la domanda principale: Viky ha scelto di togliersi la vita oppure è stata uccisa e gettata in quelle acque? La donna aveva molti problemi con il suo compagno, questo non è un mistero. Aveva più volte provato a mettere fine a una relazione ... ultimenotizieflash

