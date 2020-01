Hammamet, sconto in cassa per chi presenta un fondotinta: il curioso omaggio al make up di Favino (Di giovedì 23 gennaio 2020) Al cinema Everest di Firenze il film su Craxi, biglietti scontati per rendere omaggio al trucco di Pierfrancesco Favino in Hammamet. Al Cinema Everest del Galluzzo (Firenze) arriva Hammamet, accompagnato da una simpatica iniziativa per incentivare il pubblico: biglietto ridotto a chi si presenta alla cassa con un fondotinta per rendere omaggio al trucco e alla prestazione straordinaria di Pierfrancesco Favino, diventato Bettino Craxi. Primo appuntamento domani, venerdì 24 gennaio, alle ore 21.15. Lo sconto si applica invece sabato 25 gennaio (spettacolo delle 18) e domenica 26 gennaio (spettacolo delle 20.30). Gli spettatori potranno pagare 5 euro invece di 7. Qui trovate la nostra recensione di Hammamet, diretto da Gianni Amelio, è incentrato sulla figura di Bettino Craxi, raccontato come politico ... movieplayer

