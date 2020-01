Giorgia, la ragazza con la chemio che si occupa di diritti umani (Di giovedì 23 gennaio 2020) Palermo, 23 gen. (Adnkronos) – “La malattia fa parte di me, ma non voglio diventare quella che racconta il suo tumore…”. Giorgia Butera, sociologa palermitana della comunicazione, scrittrice ed advocacy, è Presidente di Mete Onlus, ama andare dritto al punto. La scorsa estate ha scoperto di avere un tumore, aggressivo. Dopo i primi esami, i controlli, la prima operazione. E dopo poche settimane, una seconda operazione. Più di dieci ore sotto i ferri. Adesso la radioterapia e la chemioterapia. Qualche anno fa, dopo un brutto incidente, è stata costretta e restare per quasi due anni a letto. Ma lei non si è mai fermata. Continua ad occuparsi, come fa da anni, di diritti umani. Ha ideato il progetto “Sono una bambina, non una sposa”, lotta contro il turismo sessuale, ha partecipato al World Social forum di Montreal, solo per citare alcuni dei suoi ... calcioweb.eu

