Germania, scuolabus precipita in un fossato in Turingia: 2 bambini morti, altri 20 feriti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Due bambini sono morti nello schianto di uno scuolabus nello Stato della Turingia, in Germania. Secondo quanto riferito dall’emittente Mdr, l’autobus è uscito di strada presumibilmente a causa della nebbia e del ghiaccio sulla strada, precipitando in un fossato. Venti bimbi e l’autista sono rimasti feriti nell’incidente avvenuto a Berka, a circa 260 chilometri a sud-ovest di Berlino. Oltre all’incidente in Turingia, nel quale sono morti due bambini e altri sono rimasti feriti, un altro scuolabus, stavolta in Alta Baviera, è rimasto coinvolto stamattina in un incidente stradale. Lo riferisce la Dpa aggiungendo che, in questo secondo episodio, diversi bambini sono rimasti “lievemente e mediamente feriti”. L'articolo Germania, scuolabus precipita in un fossato in Turingia: 2 bambini morti, altri 20 feriti proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

