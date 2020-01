Fonseca: «I nostri problemi al momento sono in fase difensiva» VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Fonseca, le parole del tecnico dei giallorossi dopo la sconfitta subita per mano della Juventus in Coppa Italia Un primo tempo in cui la Roma non è praticamente scesa in campo e ha permesso alla Juventus di segnare ben tre reti nei primi 45 minuti. Al termine della gara contro la squadra di Sarri, il tecnico Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole. «La squadra ha sempre un problema e in questo momento il più grande è quello difensivo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

