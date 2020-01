Fonseca: «I nostri problemi al momento sono in fase difensiva» – VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Fonseca commenta la sconfitta contro la Juve in Coppa Italia: «I nostri problemi al momento sono in fase difensiva» La Roma di Fonseca è capitombolata sotto i colpi della Juve nei quarti di finale di Coppa Italia. Una gara a senso unico, decisa dai bianconeri già nei primi 45 minuti di gioco grazie alle reti di Ronaldo, Bentancur e Bonucci. Deluso il portoghese nel post match, poiché sicuramente si aspettava un rendimento più qualitativo da parte dei suoi giocatori. Il tecnico ha confessato come, attualmente, il reparto debole sia quello difensivo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

zazoomnews : Fonseca: «I nostri problemi al momento sono in fase difensiva» VIDEO - #Fonseca: #nostri #problemi #momento - CampioneOmaggio : @ildab87 @romanismo85 Lo ha detto lo stesso #Fonseca che i nostri attaccanti non rincorrevano gli avversari e avteb… - Claudio_DjTony : RT @3dc8: Mi piace #Fonseca. Solo io noto che allenatori 'nuovi',arrivati in italia,sono di una eleganza(modi,educazione,risposte)superiore… -