Fisco, Michelino (Andoc Napoli): “Nel 2020 ruolo commercialisti più centrale” (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’Associazione Nazionale Dottori commercialisti di Napoli ha organizzato, presso l’Odcec partenopeo, il convegno “Le novità fiscali del 2020”. Napoli – L’Associazione Nazionale Dottori commercialisti (Andoc) di Napoli ha organizzato, presso l’Odcec partenopeo, il convegno “Le novità fiscali del 2020”, primo appuntamento di quest’anno. Mario Michelino, presidente Andoc Napoli, evidenzia: “Abbiamo voluto fare il punto su tutte le novità fiscali presenti in Finanziaria. Tra le più rilevanti, vogliamo focalizzare l’attenzione sulle detrazioni delle spese sanitarie da presentare in dichiarazione, che dovranno essere fatte esclusivamente in modalità tracciata: è chiaro che l’utilizzo di strumenti elettronici penalizzerà le persone più anziane, che avranno maggiori difficoltà. Da un punto di vista delle imprese, la compensazione dei crediti sarà possibile soltanto successivamente alla ... 2anews

