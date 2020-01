Bologna, picchiata e rapinata a 15 anni in strada: si era inventato tutto, denunciata (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il 21 gennaio 2020 la candidata Presidente della Regione Emilia Romagna Lucia Borgonzoni, in forza Lega, pubblica un post dalla sua pagina Facebook ufficiale in cui denuncia l’aggressione di una ragazzina di 15 anni a Bologna: Dopo il ragazzo accerchiato e derubato l’altro giorno da una gang di stranieri, ennesimo episodio di violenza a Bologna, ai danni di una ragazzina di 15 anni! E la priorità del PD di Bonaccini qual è? Abolire i Decreti sicurezza…! Da presidente dell’Emilia-Romagna istituirò un assessorato alla Sicurezza: tra furti nelle abitazioni, aggressioni, spaccio, degrado, bivacchi di clandestini intorno alle stazioni delle nostre città la situazione sta diventando insostenibile! Nel farlo condivide un articolo de Il Resto del Carlino di Bologna del 20 gennaio 2020, dove si riportano i particolari dell’aggressione che sarebbe avvenuta nel ... open.online

