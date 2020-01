Aereo antincendio si schianta in Australia: 3 morti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un Aereo antincendio si è schiantato in Australia: si tratta di un C-130 Hercules, che operava nella regione di Snowy Monaro. Sono morti i 3 componenti dell’equipaggio, secondo quanto reso noto dal commissario dei servizi antincendio del Nuovo Galles del Sud, Shane Fitzsimmons. I vigili del fuoco del Nuovo Galles del Sud avevano in precedenza riferito che stavano “verificando le informazioni su un grave incidente Aereo avvenuto nel Nuovo Galles del Sud dopo mezzogiorno“. “Sul posto, una zona chiamata Snowy Monaro, a circa 5 ore da Sydney, sono stati inviati numerosi elicotteri, al momento impegnati nelle ricerche del velivolo“, avevano spiegato i vigili del fuoco in una nota. L’incendio nelle Snowy Mountains ha ridotto in cenere un’area di quasi 94mila ettari (940 km quadrati). Dopo una breve tregua di pioggia, nel Paese è di nuovo massima ... meteoweb.eu

Australia - Aereo antincendio disperso : 5.55 Le autorità Australiane hanno perso il contatto con un aereo antincendio e temono che sia precipitato mentre era in azione contro un enorme incendio boschivo nelle montagne a sud-ovest di Sydney. I Vigili del fuoco del Nuovo Galles del sud hanno riferito che stanno "verificando le informazioni su un grave incidente aereo avvenuto nel Nuovo Galles del sud dopo mezzogiorno".

