Uomini e Donne, trono classico: Carlo rimane male per l’assenza di Cecilia (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Uomini e Donne, trono classico. Nell’ultima registrazione Carlo rimane male per l’assenza di Cecilia Zagarrigo. Arrivano le nuove anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne trono classico. Puntata di grandi litigate tra tronisti e corteggiatori e corteggiatrici, con Carlo Pietropoli che rimane molto male per l’assenza di Cicilia Zagarrigo. Daniele mostra la sua insofferenza per Ginevra, che sta uscendo sia con lui che con Carlo, cosa che non gli va proprio a genio. Sara invece litiga con Giuseppe perchè non gli ha dedicato nemmeno un pensiero durante la settimana. Dopo la litigata della scorsa settimana, Cecilia ha deciso di non presentarsi in trasmissione. Grandi litigi nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Archiviata la pratica Giulio Raselli, vediamo come si muovo i tronisti. Si parte subito con Carlo che rimane ... 2anews

