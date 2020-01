Tottenham: l’importanza di Son nel sistema di Mourinho (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Son è forse il giocatore che dà più imprevedibilità al Tottenham. Gli Spurs si aggrappano molto alle sue qualità Il Tottenham di Mourinho è ancora un cantiere aperto. Nelle ultime gare, ha sofferto quando ha dovuto attaccare avversari che si difendevano bassi, il fraseggio per vie interne non sempre si è rivelato efficace. Proprio per questo il Tottenham si aggrappa molto a Son. Tra i giocatori offensivi, è l’unico che è solito partire da una posizione più defilata, occupa sopratttutto l’ampiezza. Quando mancano gli spazi al centro, gli Spurs sono soliti allargare il gioco su di lui. Un esempio nella slide sopra, in cui il giocatore asiatico aggredisce bene la profondità partendo da sinistra. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

