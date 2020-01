Rovigo, tubercolosi a scuola: bimbo di 5 anni in ospedale, scatta allerta per i compagni di asilo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tutti i bimbi che hanno avuto a che fare con il piccolo saranno sottoposti a idonei esami pediatrici, tra cui una radiografia del torace e una visita infettivologica pediatrica. Dal punto di vista clinico, comunque, il rischio di infezione per gli altri bambini è realmente basso, fa sapere l’Ulss 5 Polesana. “In data odierna è pervenuta conferma di positività per tubercolosi in un bambino di 5 anni ricoverato in pediatria, e che frequenta una scuola d’infanzia di Rovigo”, così una nota dell’Ulss 5 Polesana. Il piccolo in questione, seguito negli ultimi mesi in quanto venuto a contatto con un altro caso di tubercolosi, era risultato negativo al primo controllo, ma positivo al secondo esame eseguito di routine nei giorni scorsi. Il bambino comunque ora è in buona salute e sta effettuando le terapie necessarie. Per quanto riguarda l’eventuale rischio di infezione per gli ... limemagazine.eu

