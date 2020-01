LIVE Sport, DIRETTA 21 gennaio: Berrettini e Sinner eliminati dagli Australian Open, tocca a Fognini. Attesa per il Settebello (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.00 TENNIS – Finisce al secondo turno l’Australian Open di Matteo Berrettini. Il romano viene sconfitto in cinque set dall’americano Tennys Sandgren con il punteggio di 7-6 6-4 3-6 2-6 7-5 dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Tantissimi rimpianti per il tennista romano, che ha giocato male, ma che era riuscito a recuperare due set di svantaggio e sembrava avere l’inerzia del match in suo favore anche nel quinto. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 8.55 NBA – Nella notte era in programma un solo match dell’NBA, ma era uno di quelli che promettevano spettacolo ed emozioni. All’American Airlines Center, infatti, sono scesi sul parquet i Dallas Mavericks e i Los Angeles Clippers, due delle squadre favorite per la lotta al titolo. E la sfida non ha deluso l’attesa, con il match che è stato ... oasport

TheSunFootball : Arsenal XI to face Chelsea: Leno, Bellerin, Mustafi, Luiz, Saka, Torreira, Xhaka, Pepe, Ozil, Martinelli, Lacazett… - OA_Sport : LIVE Sport, DIRETTA 21 gennaio: Berrettini e Sinner eliminati dagli Australian Open, tocca a Fognini. Attesa per il… - GenovaOn : Inter Atalanta streaming e tv: dove vederla in diretta live -