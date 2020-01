"La nostra Lavinia, bellissima e addormentata, è ancora con noi. E ci sentiamo fortunati" (Di mercoledì 22 gennaio 2020) A un certo punto, racconta Massimo Montebove, la domanda “Perché proprio a me?” è diventata “Perché non a me?”. Questa diversa angolazione dà a lui e alla sua compagna, Lara Liotta, uno sguardo più sereno dopo giorni e giorni di rabbia, occhi asciutti dopo mesi di lacrime, parole nuove per raccontare la vita dopo il 7 agosto 2018. Il giorno in cui Lavinia, la loro bambina che allora aveva 16 mesi e ancora non camminava, si spostava gattonando, è rimasta vittima di un incidente stradale nell’asilo nido che frequentava, a Velletri, d’estate trasformato in centro estivo. Sfuggita al controllo della maestra, Francesca Rocca, Lavinia è stata travolta nel parcheggio davanti alla struttura, la testa schiacciata da una macchina guidata da una mamma passata a salutare la figlia al centro. Le indagini della ... huffingtonpost

